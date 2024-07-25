Омск-Информ
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·Происшествия

Силовики отрабатывают сразу несколько версий о причинах исчезновения Евангелины Алешкиной.

В региональном Следкоме высказались о заявлении отца пропавшей в Омске 15-летней школьницы Евангелины Алешкиной. Подростка ищут уже четверо суток. Сергей Алешкин придерживается в качестве основной версии с похищением дочери.

Силовики не разделили точку зрения отца подростка.

– Версия с похищением не приоритетная. Пока проводятся оперативно-следственные действия, рассматривается несколько версий. Детали называть пока рано, – уточнили в пресс-службе омского Следкома.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено еще 22 июля, в день, когда недалеко от гостиницы «Ника» пропала Евангелина Алешкина.

6734Елена Яровая
·Происшествия

Силовики отрабатывают сразу несколько версий о причинах исчезновения Евангелины Алешкиной.

В региональном Следкоме высказались о заявлении отца пропавшей в Омске 15-летней школьницы Евангелины Алешкиной. Подростка ищут уже четверо суток. Сергей Алешкин придерживается в качестве основной версии с похищением дочери.

Силовики не разделили точку зрения отца подростка.

– Версия с похищением не приоритетная. Пока проводятся оперативно-следственные действия, рассматривается несколько версий. Детали называть пока рано, – уточнили в пресс-службе омского Следкома.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено еще 22 июля, в день, когда недалеко от гостиницы «Ника» пропала Евангелина Алешкина.

6734Елена Яровая