Аграрный университет представил наиболее распространённые сорта зерновых и зернобобовых культур, а также продукты функционального назначения.

В Омске проходит ежегодная ярмарка-выставка «АгроОмск-2024». Основная тематика в этом году — обеспечение технологического суверенитета страны.

Омский аграрный университет им. П.А.Столыпина представил собственную экспозицию, которую посетил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В ней представлены результаты селекционной работы ОмГАУ — сорта зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь посева под сортами яровой мягкой пшеницы селекции Омского ГАУ в 7 регионах России составляет 500 тыс. га. Все сорта пригодны для возделывания в системе органического земледелия. Университет обладает лабораторией, который позволяет иметь полностью автономный цикл разработки и производства: от создания сорта до получения необходимого продукта.

Так, например, на стендах был представлен хлеб из фиолетовозерновой и голубой пшеницы, пырея сизого. Это продукты с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов, которые в рационе человека способны заменить биологически активные добавки. По этим продуктом ОмГАУ работал совместно с ОАО «Хлебодар».

Помимо этого на экспозиции можно увидеть аналоги импортных биотехнологических продуктов, которые не производятся на территории РФ, а также продукты питания для определенных категорий населения. Особой линейкой можно назвать продукты для детей — конфеты из березового сока, которые заменяют обычные леденцы. Также на стенде можно увидеть таблетки из микрозелени, которые созданы из высушенных и измельченных по особой технологии проростков пшеницы, овса, подсолнечника, гороха и других культур. Каждая капсула содержит в себе суточную норму витаминов и микроэлементов для детей в возрасте 12-14 лет. Конфеты и капсулы с микрозеленью – это результат реализации студенческих проектов, оба проекта будут поданы на конкурс «Студенческий стартап» в рамках федерального проекта «Университетское технологическое предпринимательство».

Естественно, сельскохозяйственные разработки также являются важной частью выставки. Кормовые добавки, препараты-аналоги антибиотиков для животноводства, а также запчасти для сельскохозяйственной техники, которые которые проектируются в Студенческом Конструкторском Бюро Омского ГАУ по заказу товаропроизводителей Омской области — все это также можно увидеть на стенде.