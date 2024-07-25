Омск-Информ
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·Общество

Круги, квадраты и другие геометрические фигуры «украшают» поле овса в Большереченском районе.

В Большереченском районе Омской области на поле овса появились необычные геометрические фигуры. Будто по линейке кто-то начертил на них круги, квадраты и другие узоры.

– Снимки с дрона сделать нельзя. У нас запрет на квадрокоптеры. Но даже на обычных фотографиях видно, что узоры просто идеальные, как будто нарисованные линейкой! – восторгаются местные жители.

У специалистов нашлось объяснение необычному явлению. Как отмечают синоптики, узоры возникли из-за обильных дождей и сильного ветра. Агрономы указывают, что это не что иное, как «полегание» культуры.

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·Общество

Круги, квадраты и другие геометрические фигуры «украшают» поле овса в Большереченском районе.

В Большереченском районе Омской области на поле овса появились необычные геометрические фигуры. Будто по линейке кто-то начертил на них круги, квадраты и другие узоры.

– Снимки с дрона сделать нельзя. У нас запрет на квадрокоптеры. Но даже на обычных фотографиях видно, что узоры просто идеальные, как будто нарисованные линейкой! – восторгаются местные жители.

У специалистов нашлось объяснение необычному явлению. Как отмечают синоптики, узоры возникли из-за обильных дождей и сильного ветра. Агрономы указывают, что это не что иное, как «полегание» культуры.

1047