Водолазы обследуют дно реки.

В Омске третий день продолжаются поиски пропавшей в Омске 15-летней москвички Евангелины Алешкиной. Сотрудники полиции и Росгвардии вместе с волонтерами из отрядов «Доброспас» и «ЛизаАлерт» вновь проверяют леса парка Победы с привлечением специально обученных собак, осматривают берег реки.

Одна из собак взяла след по вещам Евангелины и привела к Иртышу. Водолазы исследуют дно. Ранее в обследовании территория парка использовался беспилотный летательный аппарат.

Напомним, что 15-летняя Евангелина пропала днем 22 июля. По предварительной информации, девочка ушла перед выездом в аэропорт, семья собиралась возвращаться в Москву. Отец школьницы уже высказывал свою версию случившегося.