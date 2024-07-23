Обсуждение прошло в рамках встречи представителей Омского ГАУ и Министерства сельского хозяйства Омской области, а также представителей районов и предприятий АПК.

Во время агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2024» прошла деловая встреча, которая была посвящена подготовке кадров для экономики региона. Обсуждались причины дефицита кадров в АПК, вопросы профориентации, инструменты привлечение молодежи в сельское хозяйство и другие. В обсуждении принимали участие представители Омского ГАУ, Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области, главы муниципальных районов, начальники управлений сельского хозяйства муниципальных районов, руководители ведущих предприятий АПК региона, председатели комитетов по образованию муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций Омской области.

Вне всяких сомнений, агропромышленный комплекс является важнейшим сектором экономики Омской области, и необходимо создать привлекательные для новых кадров условия. Без квалифицированных специалистов нет возможности для внедрения новых технологий и дальнейшего развития сельскохозяйственного производства.

С этого года в нашем регионе будет реализовываться обучение школьников по модели «школа - вуз - бизнес». Проект направлен на знакомство школьников с аграрными профессиями и подготовку кадров для АПК. На данный момент уже выбрано 10 школ из 9 районов Омской области, в которых будет реализован проект. Список предприятий, за которыми будут закреплены школы, еще формируется.

Среди проблем также отмечается отсутствие заинтересованности предприятий в целевом обучении: работодатели не заключают договоры из-за нежелания выплачивать социальные гарантии в период обучения студентов, а также нежелания ждать готового специалиста в течение 4 лет. Обучающиеся также не готовы идти на целевое направление из-за отсутствия желания работать на предприятии в течение 3 лет с потенциально низкой заработной платой.

По итогам деловой встречи был разработан ряд рекомендаций. Среди них: поддержка от Министерства сельского хозяйства для молодых специалистов и работодателей; возмещение организациям понесенных затрат на заключение ученических целевых договоров; субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат организациям, которые идут на практикантов и молодых специалистов и заключение; а также разработка профориентационной программы совместно с Институтом развития образования Омской области. Последним пунктом будет заниматься Омский ГАУ. Кроме того, ОмГАУ и Министерство сельского хозяйство должно будет разработать «дорожную карту» по развитию механизмов целевого обучения на 2025 год.