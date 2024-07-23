Для новых клиентов банк повысил ставку до 18 % годовых. Выгодные условия разработаны и для других категорий вкладчиков. 18+

МТС Банк повысил ставки по вкладу «МТС Вклад» на 1,8 процентных пункта до 18 % годовых. Условия действуют для новых клиентов, размещающих средства на срок 181 день при условии капитализации процентов. Также для этой категории клиентов МТС Банк повысил ставку на 2,8 процентных пункта по вкладу сроком 367 дней – до 17 % годовых.

Для пенсионеров, зарплатных и премиальных клиентов банка ставка повышена до 16,3 % годовых при открытии вклада на срок 120, 150, 181 или 367 дней при условии капитализации процентов.

Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 тыс. рублей, пополнение первые 30 дней, без возможности частичного снятия. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте банка.