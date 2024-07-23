Омск-Информ
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·Общество

На среднесрочную перспективу рассматривается ремонт крупного моста через реку Омь.

И.о. директора департамента строительства Михаил Сизов сообщил, что власти города ведут подготовку к ремонту Октябрьского моста через реку Омь. Работы начнутся после 2026 года, когда будут приведены в порядок мосты имени 60-летия ВЛКСМ и Комсомольский.

– Если смотреть на среднесрочную перспективу, то это Октябрьский мост, он же «Горбатый», если на долгосрочную, то там уже идут путепроводы – у СибАДИ, по ул. Лизы Чайкиной и другие, – сообщил чиновник.

В этом году будет определен подрядчик по ремонту моста у Телецентра. Проектная документация на ремонт Комсомольского моста уже готова.

·Общество

На среднесрочную перспективу рассматривается ремонт крупного моста через реку Омь.

И.о. директора департамента строительства Михаил Сизов сообщил, что власти города ведут подготовку к ремонту Октябрьского моста через реку Омь. Работы начнутся после 2026 года, когда будут приведены в порядок мосты имени 60-летия ВЛКСМ и Комсомольский.

– Если смотреть на среднесрочную перспективу, то это Октябрьский мост, он же «Горбатый», если на долгосрочную, то там уже идут путепроводы – у СибАДИ, по ул. Лизы Чайкиной и другие, – сообщил чиновник.

В этом году будет определен подрядчик по ремонту моста у Телецентра. Проектная документация на ремонт Комсомольского моста уже готова.