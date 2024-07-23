Первыми на вопросы горожан в рамках горячей линии будут отвечать руководители департамента строительства и Управления дорожного хозяйства и благоустройства.
Мэр Омска Сергей Шелест продолжает внедрять новые инструменты информационной открытости в администрации города.
– Уважаемые омичи, заводим новую традицию: в течение рабочей недели в редакции газеты «Вечерний Омск» будут проходить горячие линии по вопросам, касающимся жизни города: отключение воды, вывоз мусора, освещение, строительство и ремонт дорог, подготовка к зиме и т. д. Отвечать на ваши звонки будут люди, от которых непосредственно зависит решение тех или иных задач. Начинаем сегодня с темы «Ремонт, строительство и реконструкция дорог в городе Омске», – сообщил Шелест в своем Telegram-канале.
В редакции «Вечерки» на вопросы горожан будут отвечать исполняющий обязанности директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антон Александрович Глебов и исполняющий обязанности директора департамента строительства Михаил Евгеньевич Сизов. Звонки принимаются с 10:00 до 11:00 часов по телефону 8 (3812) 66-77-21. Завтра в это же время и по этому же номеру телефона вы можете задать свои вопросы представителям регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Магнит».