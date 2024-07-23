ГК «Руском» Темури Латария попала под мощный обстрел со стороны портала «БК55». Разбираемся в причинах.

На ресурсе «БК55», подконтрольном известному медиаменеджеру Сергею Сусликову, вышла серия материалов, посвященных группе компаний «Руском» Темури Латария. Крупный омский инвестор готов вложить 30 млрд рублей в строительство птицефабрики в Калачинском районе. Однако вместо медийной поддержки проекта попал под мощный обстрел в одном отдельно взятом СМИ.

Для строительства птицефабрики нужен крупный земельный участок с развитой инфраструктурой и близостью к водоему. Такие есть в Калачинском районе, и инвестор остановил свой выбор на Воскресенском сельском поселении. Но вместо конструктивного диалога Латария столкнулся с потоком негатива в свой адрес. Особенно усердствует фермер Геннадий Руль, регулярно получающий площадку для словесных эскапад на сайте «БК55». Судя по высказываниям, настроен он крайне негативно. Темури Латария в интервью «Коммерческим вестям» назвал поведение Руля «крайне неконструктивным».

– Я впервые в жизни видел этого фермера, а он вел себя крайне неконструктивно: эмоционально критиковал мою деятельность, рассказывал какие-то вещи, которых никогда не было. Я ему сказал: «Уважаемый, вы или дорого продайте, или давайте поменяемся участками (ну это же бизнес!), либо скажите: «Я не хочу», ведь никто никого не заставляет. Мы ждали предложений от фермера, предлагали выслушать наши. У земли есть своя стоимость, – резонно говорит инвестор.

Казалось бы, банальная ситуация: инвестору нужен актив, собственнику предлагается адекватная цена. Хочешь – продавай, нет – найдется другой. Но вместо этого ГК «Руском» выставляют как грабителя, пытающегося с помощью административного ресурса забрать у фермеров их земли.

После такой обструкции любой инвестор взял бы свои миллиарды и построил птицефабрику в другом регионе. Но Темури Латария, имеющий крупные активы и в соседней Тюменской области, и в Алтайском крае, хочет развиваться в Прииртышье, создавать здесь рабочие места, платить налоги. Этому пытаются всячески помешать.

– Мне абсолютно ясно, откуда все это берется – из конкурентной среды. Кому-то не хочется, чтобы мы развивались, – говорит Латария. – У меня ощущение, что «Бизнес-курс» просто выполняет чьи-то заказы. Они думают, что они очень страшные, но все-то видят, что многие публикации – это просто дезинформация, какие-то вымышленные истории. Я могу так говорить, потому что мы неоднократно выигрывали иски, пусть и на незначительные суммы – 400–500 тыс. рублей.

По решению арбитражного апелляционного суда 19 марта 2018 года компания «Руском-Агро» взыскала 116 тыс. рублей с Сергея Сусликова и 210 тысяч – с автора текста, независимого журналиста Александра Грасса. Сейчас в Арбитражный суд Омской области ушел новый иск к учредителю сайта «БК55» – иск о защите чести и деловой репутации. Сумма, в которую Темури Латария оценил ущерб своей деловой репутации, составляет 10 млн рублей.

Перспектива вновь заплатить по решению суда круглую сумму сподвигла Сергея Сусликова на откровения. В интервью, данном фактически самому себе, он, нисколько не стесняясь, называет суммы, которые Темури Латария ранее платил за рекламу в журнале «Бизнес-курс» и на сайте «БК55».

– Начиная с 2014 года и по 2018 год бизнесмен Латария разместил в журнале «Бизнес-курс» и на сайте «БК55» рекламу на сумму 311 600 рублей, или около 80 тысяч в год, а в пересчете на месяц – меньше семи тысяч… Сущие копейки, если учесть, что Сусликов дал скидки этому миллиардеру на его копеечную рекламу от 54 и до 60 %! – заявил Сусликов. – Разумеется, предоставить такие льготы может только хозяин предприятия, то есть я. И в нашей бухгалтерии до сих пор хранятся выписанные счета и оплата их по банку предприятиями г-на Латарии.

Сам предприниматель в интервью «Коммерческим вестям» называл другую сумму, которую Сусликов требовал «за рекламу».

– В 2014 году Сусликов пригласил меня к себе в офис и предложил сделку о размещении рекламы чуть ли не на миллион рублей в месяц. Я подумал: пахнет шантажом, сказал, что в этом бизнесе слабо понимаю, и ушел, – вспоминает Латария. – И когда возникают наезды на «Руском», такие как последняя кампания по дискредитации предприятия в Калачинском районе, вспоминаю об этой встрече.

Какие цели сегодня преследует Сергей Сусликов, устроивший медийную атаку на ГК «Руском», лучше, наверное, спрашивать у него. Но менее всего в этом видится защита калачинских фермеров. Пресловутый «миллион в месяц» Темури Латария платить не захотел, оценив услуги медийных активов Сусликова менее чем в 7 тыс. рублей. Возможно, издателю обидно, что он продешевил, продавая «копеечную» рекламу будущему «мясному королю», как порой называют Латарию.

О подходе к работе с бизнесом, принятом у Сусликова, несколько лет назад рассказывал один из его учеников, ныне главный редактор сетевого издания «Новый Омск» Станислав Жоглик.

– В «БК» всегда были «черные списки» бизнесменов и политиков. Я писал то, «что хотел и мог», потому что умел это делать аккуратно, не врал в фактуре, часто переходил на эзопов язык. Но разве в «БК» не было списков запрещенных лиц и тем? Они были всегда, – пишет Жоглик. – И этих запретных тем стало только больше. И вы многое умалчиваете. И у вас много статей с ошибкой 404, то есть удаленных после публикации.

По словам журналиста, в период его работы в «Бизнес-курсе» учредитель издания фактически делил героев публикаций на своих друзей и врагов.

– В годы моей работы вы могли на задовой тяге улететь в стратосферу, лишь прочитав в своем журнале что-нибудь хорошее или нейтральное про главного коммуниста области Александра Кравца или предпринимателей Виталия Путинцева, Валерия Кокорина, Валерия Каплуната и многих других ваших заклятых врагов. Вы с пеной у рта забегали в коллектив и орали на журналистов, которые «свободно» написали что-то не соответствующее вашим представлениям, – обращается Жоглик к бывшему работодателю. – Это была не журналистика, а банальное мочилово, которым вы занимаетесь до сих пор.

К своим журналистам, которые, получая копейки, делали качественный журнал о бизнесе, Сергей Сусликов относился соответствующее.

– Мы – нищие журналисты – делали журнал о бизнесе. И разносили всех в пух и прах, потому что двигала нами элементарная классовая ненависть, а никакая не свобода. И вам это было выгодно, – говорит Станислав Жоглик. – Вы монетизировали этот негатив, не забывая подбрасывать дровишек в костер. И на этом фоне вы приезжали в свой новый пятиэтажный офис в центре города на новом черном немецком джипе в костюме от Ermenegildo Zegna и рассказывали про свой коттедж в Усть-Заостровке и сына, который купил квартиру в Омске за 100 млн рублей…

«Дровишки в костер» Сергей Сусликов подбрасывает до сих пор. Темури Латария далеко не единственный крупный омский предприниматель, попавший под словесный «обстрел» издателя Сусликова. Ранее это были глава «Омсктехуглерода» Валерий Каплунат, бенецифиар «Омскагрегата» Сергей Морев, бывший депутат Госдумы Андрей Голушко, стоявший за холдинговой компанией «Акция». Все эти крупные бизнесмены, создавшие сотни рабочих мест и платящие в бюджет миллионные налоги, подвергались резкой, необоснованной критике просто за факт своей деятельности.

Схемы их «закошмаривания» были похожими, менялся лишь объект «наезда». И так происходило из года в год. Скандал за скандалом, бесконечные атаки, беззастенчивое полоскание, улюлюканье. И все это от издания, где первым словом идет БИЗНЕС. Такая «поддержка» предпринимателей уже вошла у издателя в привычку, и это, прямо скажем, наводит на определенные, далеко не позитивные мысли.

Причины «мочилова» омского бизнеса, как нам видится, лежат глубже, чем финансовые аппетиты отдельного (и далеко не самого крупного) игрока медиарынка. О них, в частности, регулярно пишет телеграм-канал, названный именем сталинского наркома внутренних дел. Сусликов здесь не пуп Земли, хоть ему порой и кажется, что мир вращается вокруг него.