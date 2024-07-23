Член экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по финансовому рынку Станислав Паулаускас дал несколько несложных лайфхаков.

Стоимость топлива с каждым днем растет, поэтому нелишним было бы задуматься об экономии на заправке. О том, как это сделать, рассказал экономист, член экспертного совета при Комитете Госдумы РФ по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

Комфортная температура в салоне автомобиля особенно приятна в летнюю жару, но для экономии кондиционером тоже нужно пользоваться правильно.

– Кондиционер потребляет энергию, что также влияет на расход топлива, – цитирует Паулаускаса aif.ru. – Сейчас лето, и в жаркую погоду трудно обойтись без кондиционера, но использовать его следует только в самые жаркие часы дня и на минимальной мощности.

Регулярное техническое обслуживание автомобиля также поможет в итоге сэкономить на бензине.

– Проверка и замена фильтров, свечей зажигания, регулярная замена масла и других жидкостей помогут сохранить двигатель вашего железного друга в хорошем состоянии, – уверен эксперт.

И наконец, грамотное планирование поездки, которое позволит регулировать количество используемого топлива.