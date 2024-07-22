Повышение планируется с середины следующего года.

На сайте РЭК Омской области появился документ, в котором говорится, что региональное правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги на 12,6 %. Повышение планируется во второй половине 2025 года.

Также в документе сказано, что предельно допустимое отклонение по некоторым районам Омской области составит 4,4 %. Письмо уже направили в Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, что в последний раз тарифы на «коммуналку» в регионе выросли с 1 июля 2024 года. Подорожание произошло впервые за полтора года.