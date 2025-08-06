В среднем рост общего платежа на тепло, газ, воду, вывоз мусора не превысил ограничение в 14 %, но может дойти и до 16,1%

Пресс-конференция председателя Региональной энергетической комиссии Омской области Дмитрия Русских, посвященная изменению тарифов на коммунальные услуги, состоялась 6 августа в городском пресс-центре. В качестве вступления в тему глава РЭК напомнил, что индексация тарифов на ЖКХ – это регулярная, законодательно установленная процедура, которая проводится на основе прогноза Минэкономразвития РФ. Прогноз, в частности, учитывает инфляцию. При этом индексация тарифов на тепловую энергию, допустим, зависит также от стоимости газа, угля, мазута, электроэнергии и других ресурсов, которые в тарифе на тепло составляют более 60%. По аналогии, в тарифах на водоснабжение и водоотведение основное влияние имеет повышение стоимости электроэнергии, реагентов для очистки воды и прочих расходников. Еще одним фактором, влияющим на коммунальные тарифы, стал минимальный размер оплаты труда, выросший за последние три года на 50 %.

Со стороны государства предусмотрен контроль над недопущением превышения предельного индекса изменения платы граждан за ЖКХ. Для Омской области он со второго полугодия установлен в размере 14% при максимально возможном отклонение в 2,1 %. То есть максимальный совокупный платеж омичей не должен вырасти более чем на 16,1 %. Рост коммунальных тарифов случился в регионе 1 июля и квитанции с новыми цифрами уже вовсю приходят в почтовые ящики омией. Наиболее значительно — почти на 39 % выросла стоимость теплоснабжения у жителей ряда многоквартирных домов Омска. Это произошло в связи с тем, что ранее жильцы (менее 1 % горожан) платили за гигакалорию значительно меньше остальных омичей.

— За предельным индексом роста тарифов мы очень трепетно следим, но важно понимать, что речь идет именно о совокупном платеже. Рост стоимость какой-то конкретной услуги, отраженный в квитанциях, вполне может превышать предельный индекс, однако это означает, что другая услуга подорожала менее значительно, либо не дорожала вовсе, — пояснил Дмитрий Русских.

По его словам, в задачи РЭК входит соблюдение баланса интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций. У последних должно хватать финансовых средств для осуществления основной деятельности и поставке качественных услуг населению. РЭК учитывает защищенные инвестиционные программы ресурсников, вычеркивая оттуда необоснованные «хотелки». Так, одному из предприятий было отказано в покупке собственного автокрана, поскольку ранее компания вполне успешно пользовалась услугами подрядчиков. Всего в регионе действует более 400 ресурсоснабжающих организаций, и со всеми их новыми тарифами можно ознакомиться на сайте РЭК. Тарифы крупнейших организаций, которые отражаются в квитанциях ЖКХ, были сведены в единую таблицу.

Отдельно Дмитрий Русских прокомментировал ситуацию с АО «Тепловая компания»:

— В мае 2025 года меняется законодательство, и у теплоснабжающей организации появляется возможность внести корректировки в свою инвестпрограмму с учетом внесения изменений в тарифы с 1 июля. «Тепловая компания» воспользовалась своим правом: предоставила документы и экспертизы, которые прошли необходимые этапы согласования, в том числе с Омским городским Советом. Дополнительные средства они планировали пустить на ремонт инженерных сетей с целью обеспечения качественного теплоснабжения жителей Омска. В результате за счет увеличения платы за тепло для населения организация рассчитывала получить более 195 млн рублей. РЭК, получив все согласия, скорректировала инвестпрограмму предприятия и тариф. С учетом изменений тариф на теплоснабжение «Омск РТС» по сетям «Тепловой компании» увеличился бы на 114 рублей и составил на второе полугодие 2752,27 руб./Гкал (вместо 2637,94 руб./Гкал). При применении такого тарифа рост совокупной платы со второго полугодия у большинства горожан, получающих тепловую энергию от источников «Омск РТС» по сетям «Тепловой компании», составлял бы 19,9%. А рост платы в 39% был бы только у небольшого количества горожан (порядка 1%–2%), которые изначально платили меньше по тарифам в размерах 1921,18 руб./Гкал и 1933,85 руб./Гкал. Но после утверждения тарифа на 114 рублей больше предыдущего организация решила скорректировать свою инвестпрограмму, исключив некоторые мероприятия. Поэтому указ, увеличивающий индексы с 16,1% до 39,6%, отменили и тарифы остались в размере, в котором были утверждены на второе полугодие 2025 года еще в декабре 2024 года. В итоге у большинства жителей – потребителей «Омск РТС» тариф увеличился на 14,9% и составил 2637,94 руб./Гкал. Для потребителей, плативших по тарифам 1900 руб./Гкал, с 1 июля тарифы составили порядка 2250 руб./Гкал. Поскольку тарифы были пересмотрены до момента выставления счетов на оплату и жители получили платежные документы уже с корректным тарифом, то перерасчета не будет.

Он добавил, что полная информация о новых тарифах за коммунальные услуги доступна на официальном сайте РЭК. Кроме того, к специалистам энергетической комиссии всегда можно обратиться за разъяснениями по телефону горячей линии 79-07-17.