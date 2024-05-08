Омск-Информ
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·Общество

Нарушения социальных прав ветерана обнаружила прокуратура.
Тарская прокуратура обнаружила нарушение социальных прав 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Оказалось, что с января по март пенсионеру приходили квитанции за мусор. При этом региональный оператор освободил ветеранов от оплаты этой коммунальной услуги.
Квитанции мужчине выставляло ООО «Омская энергосбытовая компания». Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации.
После вмешательства прокуратуры ветерану произвели перерасчет.
·Общество

Нарушения социальных прав ветерана обнаружила прокуратура.
Тарская прокуратура обнаружила нарушение социальных прав 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Оказалось, что с января по март пенсионеру приходили квитанции за мусор. При этом региональный оператор освободил ветеранов от оплаты этой коммунальной услуги.
Квитанции мужчине выставляло ООО «Омская энергосбытовая компания». Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации.
После вмешательства прокуратуры ветерану произвели перерасчет.