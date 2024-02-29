В региональном Фонде капремонта разобрались с частью платежей, но не все оплаты были идентифицированы.

В региональном Фонде капремонта разобрались с частью платежей, но не все оплаты были идентифицированы.

Жители пятиэтажки на улице 10-я Чередовая, 23, оказались должниками. С 2014 года 122 собственника помещений платят за капремонт на специальный счет, которым владеет региональный оператор.

– Учетом накопленных средств и выставлением квитанций за капремонт занималось ТСЖ «Молодежный-7». По этой причине фонд не располагал сведениями о поступивших от собственников взносов, – рассказали в региональном Фонде капремонта.

В результате жильцы дома получили квитанции с начислениями за капремонт от 700 до 60 тыс. рублей. С платежами омичей разбирались специалисты фонда, но не все оплаты были идентифицированы.

Омичам, которые по ошибке оказались должниками, рекомендуют отправлять чеки о платежах по электронной почте в ведомство.