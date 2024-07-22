Специалист приступил к работе в статусе исполняющего обязанности заместителя губернатора.

Сегодня, 22 июля, опубликовано распоряжение №129-рк о назначении Егора Горбатенко заместителем председателя правительства. Он приступит к работе в качестве исполняющего обязанности зампреда. Горбатенко доверят внутриполитический блок, молодежную политику, а также спорт.

Как сообщалось ранее, политик, работавший с Хоценко в Минпромторге РФ и в правительстве ДНР, пришел на смену Олегу Зарембе. Последний остался в региональном кабмине в качестве советника. Теперь он отвечает за взаимодействие с Министерством обороны России, а также военно-промышленным комплексом.

Егор Горбатенко с весны 2023 года работал в должности помощника губернатора Омской области.