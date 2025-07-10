Омск-Информ
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·Политика

Ранее он был исполняющим обязанности.

Сегодня, 10 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил Егора Горбатенко заместителем председателя регионального правительства. Эту должность он занимал с июля прошлого года, но с приставкой и. о. 

Егор Горбатенко отвечает за координацию деятельности министерства внутренней политики и министерства региональной безопасности, включая вопросы, связанные с деятельностью казачества. Он также курирует советы по патриотическому воспитанию населения и делам ветеранов, взаимодействуя с Союзом женщин России и федеральными органами исполнительной власти, их территориальными подразделениями.

В случае отсутствия на посту губернатора Хоценко и его первых заместителей Рустама Мингазова и Дмитрия Ушакова Горбатенко будет исполнять обязанности главы региона.

До переезда в Омск новый зампред возглавлял одно из управлений департамента региональной промышленной политики и проектного управления в Минпромторге РФ под руководством Виталия Хоценко. После Горбатенко последовал за Хоценко в ДНР, где работал его помощником.

2344Олег Кипорук
·Политика

Ранее он был исполняющим обязанности.

Сегодня, 10 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил Егора Горбатенко заместителем председателя регионального правительства. Эту должность он занимал с июля прошлого года, но с приставкой и. о. 

Егор Горбатенко отвечает за координацию деятельности министерства внутренней политики и министерства региональной безопасности, включая вопросы, связанные с деятельностью казачества. Он также курирует советы по патриотическому воспитанию населения и делам ветеранов, взаимодействуя с Союзом женщин России и федеральными органами исполнительной власти, их территориальными подразделениями.

В случае отсутствия на посту губернатора Хоценко и его первых заместителей Рустама Мингазова и Дмитрия Ушакова Горбатенко будет исполнять обязанности главы региона.

До переезда в Омск новый зампред возглавлял одно из управлений департамента региональной промышленной политики и проектного управления в Минпромторге РФ под руководством Виталия Хоценко. После Горбатенко последовал за Хоценко в ДНР, где работал его помощником.

2344Олег Кипорук