Ранее он был исполняющим обязанности.

Сегодня, 10 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко назначил Егора Горбатенко заместителем председателя регионального правительства. Эту должность он занимал с июля прошлого года, но с приставкой и. о.

Егор Горбатенко отвечает за координацию деятельности министерства внутренней политики и министерства региональной безопасности, включая вопросы, связанные с деятельностью казачества. Он также курирует советы по патриотическому воспитанию населения и делам ветеранов, взаимодействуя с Союзом женщин России и федеральными органами исполнительной власти, их территориальными подразделениями.

В случае отсутствия на посту губернатора Хоценко и его первых заместителей Рустама Мингазова и Дмитрия Ушакова Горбатенко будет исполнять обязанности главы региона.

До переезда в Омск новый зампред возглавлял одно из управлений департамента региональной промышленной политики и проектного управления в Минпромторге РФ под руководством Виталия Хоценко. После Горбатенко последовал за Хоценко в ДНР, где работал его помощником.