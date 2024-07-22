Омск-Информ
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·Происшествия

Ранее осужденного омича решили оставить в колонии на 5 лет.
Первомайский районный суд Омска признал бывшего художественного руководителя омского «Пятого театра» Никиту Гриншпуна в хищении 1,1 млн рублей. В качестве наказания ему назначили 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере почти 8,5 млн рублей. Отметим, что этот приговор вынесли с учетом предыдущего, которое он отбывает за взятку, присвоение и растрату.
Суд установил, что худрук фиктивно устроил в театр менеджером по рекламе свою сожительницу. Женщину он заверил, что работать не придется, но в этом нет ничего противозаконного. Зарплату омичка передавала худруку.
Ранее худрука уличили в том, что он нанял режиссера-постановщика, но весь период его «работы» спектакли ставил сам. За это лжережиссер заплатил худруку более 4,2 млн рублей.
·Происшествия

Ранее осужденного омича решили оставить в колонии на 5 лет.
Первомайский районный суд Омска признал бывшего художественного руководителя омского «Пятого театра» Никиту Гриншпуна в хищении 1,1 млн рублей. В качестве наказания ему назначили 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере почти 8,5 млн рублей. Отметим, что этот приговор вынесли с учетом предыдущего, которое он отбывает за взятку, присвоение и растрату.
Суд установил, что худрук фиктивно устроил в театр менеджером по рекламе свою сожительницу. Женщину он заверил, что работать не придется, но в этом нет ничего противозаконного. Зарплату омичка передавала худруку.
Ранее худрука уличили в том, что он нанял режиссера-постановщика, но весь период его «работы» спектакли ставил сам. За это лжережиссер заплатил худруку более 4,2 млн рублей.