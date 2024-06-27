По версии следствия, деньги он забирал себе и сумел украсть таким способом больше миллиона.

По версии следствия, деньги он забирал себе и сумел украсть таким способом больше миллиона.

Прокуратура передала в суд новое уголовное дело в отношении бывшего художественного руководителя омского «Пятого театра» Никиты Гриншпуна. Его обвиняют в хищение вверенного ему имущества.

По версии следствия, худрук фиктивно устроил на должность менеджера по рекламе свою сожительницу. Женщину он заверил, что работать не придется, но в этом нет ничего противозаконного. Два года омичке платили зарплату – в среднем от 15 000 до 35 000 рублей. Ущерб театру оценили в 1,1 млн рублей.

– Допрошенные следователем сотрудники театра предоставили информацию, что работника по указанной должности за два года видели только один раз, более женщина в учреждении не появлялась. В соответствии с ее свидетельскими показаниями денежными средствами обвиняемый распоряжался в дальнейшем по своему усмотрению, – сообщили в полиции.

В прокуратуре отметили, что свою вину экс-худрук признал. Дело рассмотрит Первомайский районный суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.