По версии следствия, деньги он забирал себе и сумел украсть таким способом больше миллиона.
Прокуратура передала в суд новое уголовное дело в отношении бывшего художественного руководителя омского «Пятого театра» Никиты Гриншпуна. Его обвиняют в хищение вверенного ему имущества.
По версии следствия, худрук фиктивно устроил на должность менеджера по рекламе свою сожительницу. Женщину он заверил, что работать не придется, но в этом нет ничего противозаконного. Два года омичке платили зарплату – в среднем от 15 000 до 35 000 рублей. Ущерб театру оценили в 1,1 млн рублей.
– Допрошенные следователем сотрудники театра предоставили информацию, что работника по указанной должности за два года видели только один раз, более женщина в учреждении не появлялась. В соответствии с ее свидетельскими показаниями денежными средствами обвиняемый распоряжался в дальнейшем по своему усмотрению, – сообщили в полиции.
В прокуратуре отметили, что свою вину экс-худрук признал. Дело рассмотрит Первомайский районный суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Отметим, что в 2023 году Гриншпуна уже отправили в колонию на 4,5 года за взятку, присвоение и растрату. Недавно ему отменили часть наказания, а именно запрет руководить театрами.