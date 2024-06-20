Ему отменили часть наказания за взятку и растрату.

Ему отменили часть наказания за взятку и растрату.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции частично изменил приговор бывшему художественному руководителю омского «Пятого театра» Никите Гриншпуну за взятку и растрату. Ему отменили часть наказания, а именно трехлетний запрет на руководство учреждениями культуры. Лишение свободы и штраф оставили в силе.

Напомним, Гриншпун возглавил «Пятый театр» в сентябре 2015 года. В июне 2020 года полиция сообщила о возбуждении уголовного дела. Худрука уличили в том, что он нанял режиссера-постановщика, но весь период его «работы» спектакли ставил сам. За это лжережиссер заплатил худруку более 4,2 млн рублей. Также Гриншпуну вменили заключение фиктивных договоров о постановке света.

В 2023 году деятеля культуры отправили в колонию на 5,5 лет, однако Омский областной суд смягчил наказание до 4,5 лет. Худрука также обязали заплатить штраф в размере 8,5 млн рублей.