Осужденный Никита Гриншпун получил интересное предложение.

Бывший художественный руководитель «Пятого театра» Никита Гриншпун получил предложение о постановке спектакля в одном из московских театров, сообщает «ФедералПресс». Сейчас экс-худрук отбывает наказание в ИК № 6.

– Пишут артисты и режиссеры. Это очень поддерживает, и, конечно, строю планы на будущее, – рассказал Гриншпун. – Позавчера я получил письмо от художественного руководителя с предложением поставить спектакль в одном из московских театров. Мечта – работать, а желание – выйти отсюда.

Напомним, что Никита Гриншпун руководил «Пятым театром» с 2015 по 2020 год. В 2023 году его признали виновным в присвоении и растрате. Суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 8,5 млн рублей.

В этом году его также признали виновным в хищении. В результате совокупное наказание составило 5 лет строгого режима со штрафом 8,5 млн рублей.