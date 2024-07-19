Основная задача — повысить связи между представителями ОмГАУ и коллегами из Узбекистана.

Омский аграрный университет им.П.А.Столыпина провел переговоры с представительством Россотрудничества в Узбекистане. Основная тема — развитие международного сотрудничества в сфере аграрного образование, а также увеличение количества иностранных студентов, которые могли бы обучаться в ОмГАУ в 2025/26 учебных годах. В переговорах участвовали проректор по молодежной политике Андрей Забудский, начальник отдела международных связей Анастасия Крикливая и координатор образовательных программ представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Сульжина.

В ходе встречи были выделены основные направления взаимодействия. Это организация совместных мероприятий, помощь иностранным абитуриентам в выборе траекторий поступления в Омский ГАУ, а также возможность участия Омского ГАУ в Международной выставке-ярмарке «Российское образование. Ташкент – 2024». Представители ОмГАУ передали все необходимые материалы для продвижения вуза в Российском центре науки и культуры в Узбекистане. Стороны сошлись во мнении, что взаимодействие будет способствовать укреплению образовательных, научных связей и эффективному развитию системы высшего образования.