Омск-Информ
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·Происшествия

Омичку искали несколько часов волонтеры и полицейские. 

Сегодня, 21 июля,  вышла из больницы и исчезла 72-летняя Любовь Г.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Омской области, омичку в синей кофте, с седыми волосами разыскивали полиция и волонтеры. 

Спустя несколько часов пенсионерку нашли живой. При каких обстоятельствах ее обнаружили, не сообщается. 

·Происшествия

Омичку искали несколько часов волонтеры и полицейские. 

Сегодня, 21 июля,  вышла из больницы и исчезла 72-летняя Любовь Г.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Омской области, омичку в синей кофте, с седыми волосами разыскивали полиция и волонтеры. 

Спустя несколько часов пенсионерку нашли живой. При каких обстоятельствах ее обнаружили, не сообщается. 