Сигнал будет отсутствовать в четырех населенных пунктах из-за ремонтных работ.

На сайте Цифрового эфирного телевидения появился график отключений телерадиосигнала, планируемых на следующей неделе, с 22 по 28 июля. Без телевидения временно останутся четыре населенных пункта.

Так, во вторник, 23 июля, сигнал будет отсутствовать с 8 до 17 часов в Таре Тарского района.

В среду, 24 июля, с 11 до 17 часов придется обойтись без телевидения жителям села Уленкуль Большереченского района.

В четверг, 25 июля, перебои с телевидением вероятны в Большеречье Большереченского района – с 10 до 16 часов.

А в пятницу, 26 июля, с 9 до 15 часов не смогут посмотреть телевизор жители села Ингалы Большереченского района – с 9 до 15 часов.

В каждом случае перебои могут возникнуть в работе всех 20 стандартных цифровых каналов, а в Таре с перебоями также может работать «Радио России». В эти дни на станциях планируются профилактические работы.