Вера Шамшина отправилась за грибами и нашла на земле двух детенышей.

Омичка Вера Шамшина отправилась за город в лес за грибами и наткнулась на милую находку. Два бельчонка лежали на земле и, видимо, упали с дерева, поскольку на их тельцах были ранки, сообщает подробности медиа «Трамплин». Детеныши не шевелились.

Вера положила найденышей в рюкзак, и уже через пару часов они отогрелись, начали ползать и пищать. Бельчат омичка отдала подруге, где они обрели дом. Питаются детеныши козьим молоком из бутылочки, глазки у них еще не открылись.

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, активно едят через каждые два часа днем и каждые три часа ночью, везде ползают.