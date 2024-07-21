Женщин в городе и в области на 10 % больше, чем представителей сильного пола.

Омскстат обнародовал свежую статистику по соотношению мужчин и женщин в регионе. Ничего не изменилось: дефицит представителей сильного пола по-прежнему в тренде.

Так, на начало 2024 года в Омске проживало 605 811 жительниц женского пола и 498 674 лица мужского пола, то есть женщин оказалось на 107 тысяч больше. В области ситуация примерно такая же: 980 169 женщин и 837 924 мужчины, то есть мужчин в регионе на 142 тысячи меньше. Дефицит мужского населения составил примерно 10 %, как в песне: на 10 девчонок по статистике 9 ребят.

При этом 1 022 702 жителя Омской области находятся в трудоспособном возрасте; 353 704 жителя – младше этого возраста; 441 687 человек – старше.