Врач-невролог Ольга Солдатова заявила, что здоровый образ жизни и умственное развитие гораздо эффективнее медпрепаратов.
Врач-невролог Клинического диагностического центра Ольга Солдатова рассказала о витаминах для развития мозга.
– Нельзя выделить какой-то один витамин, который повышает активность работы головного мозга, такого точно не существует, – отметила медик. – Но есть витамины и микроэлементы, которые вносят хороший вклад в развитие головного мозга в детском возрасте. К таким относятся йод, витамины группы В.
Во взрослом возрасте при высоких нагрузках и хроническом стрессе часто истощаются запасы витаминов группы В и магния. Их дефицит реально восполнить. Но лучший витамин для головного мозга – это здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и вредной пищи, от употребления алкоголя и напитков со стимулирующим действием.
– Эффективно на работу мозга влияет регулярная физическая и когнитивная нагрузка. Напрягайте мозг познанием нового, изучением языков, чтением книг, интеллектуальными играми, заучиванием стихов, – добавила эксперт.
При этом надо стараться меньше нервничать, иначе эффект будет неполным.