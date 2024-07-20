Почти каждый третий инцидент, покрываемый выплатой по страховке, происходит с детьми.

Август является самым травмоопасным месяцем в году, заявил начальник отдела выплат по личному страхованию СК «Росгосстрах» Антон Маляров. Эксперт связал это с массовым отправлением детей на отдых. По сравнению с первым месяцем осени число инцидентов с детьми в августе на 24 % выше.

– Мальчики попадают в неприятные ситуации, заканчивающиеся травмами, в среднем в два раза чаще, – цитирует Малярова издание «Газета.ру». – Причем чаще всего дети оказываются в зоне риска во время прогулок: падение с самокатов, скейтбордов, велосипедов, качелей и турников нередко заканчивается гипсом.

Почти половина обращений по страховке от несчастных случаев у детей связаны с переломами, более 20 % заявлений подаются в связи с растяжениями и вывихами. Ушибы и колото-резаные травмы становятся причиной примерно 14 % обращений. Причинами переломов, в свою очередь, чаще всего является распространение средств индивидуальной мобильности – самокатов, гироскутеров и прочих.

Размер страховой выплаты зависит от характера травмы и суммы, на которую застрахован ребенок. Из-за того что детей летом чаще всего страхуют не родители, а организаторы детского отдыха, страховые суммы обычно невысокие. Обычно они не превышают 10 тыс. рублей.

Эксперт посоветовал родителям самостоятельно повышать страховую сумму и увеличивать сроки, на которые застрахован ребенок.