Омский врач Молчанова: неправильное открытие шампанского может привести к потере зрения

В канун Нового года омичей предупреждают об опасностях праздничных дней.

Фото: Freepik.com

Шампанское – неизменный атрибут Нового года, однако вместе с праздником с ним может прийти опасность, о которой рассказала доцент кафедры офтальмологии Омского государственной медицинского университета, кандидат медицинских наук Евгения Молчанова.

– Пробка от шампанского – это страшная тема. Ни одна новогодняя ночь в кабинете неотложной помощи глазной больницы не обходится без подобного рода обращений, – рассказывает специалист. – Пробка, вылетающая из узкого горлышка бутылки, достигает скорости, по некоторым данным, до 100 км/ч и может причинить очень тяжелую травму глаза, приводящую к необратимой потере зрения.

Дом журналистов. Сергей Мельников

Эксперт рассказала, как правильно открывать шампанское. Прежде всего, не направлять горлышко бутылки в сторону компании за праздничным столом. Необходимо накрыть бутылку тканевой салфеткой, которая приглушит скорость вылетевшей пробки.

– Не направляйте также бутылку в сторону близлежащих стен, потому что эта пробка может попасть с огромной скоростью в стенку, а потом рикошетом по непонятной траектории попасть в глаз кому-то из ваших родственников или знакомых. И еще один момент, пожалуйста, не трясите перед вскрытием бутылку, потому что это задаст еще большую скорость пробке, которая будет вылетать из бутылки, – предупредила Молчанова. – И если вдруг пробка все-таки прилетела кому-то в область глаза, то обязательно обратитесь в кабинет неотложной помощи.

Первые ощущения после такой травмы могут не соответствовать тяжести повреждений, которые эта пробка произвела. И только с помощью специальных методов офтальмолог в специальном кабинете под микроскопом может оценить травму. Касается этот совет и тех, кто пострадал от пиротехнических изделий.

– Это все зона риска для глаз. Даже бенгальский огонь представляет собой энергетический источник, в котором при горении температура достигает тысячи градусов и распыляются искры, а это мелкие инородные тела металлической природы. Они могут попасть в глаз и вызвать ожог глаза, ожог конъюнктивы, роговицы, ожог кожи век, – отметила Молчанова.

Есть правила использования бенгальских огней, прежде всего, их нужно держать на расстоянии вытянутой руки, зажигать только на открытых пространствах. Можно защитить свои глаза специальными очками. Это же касается петард и хлопушек.

– Кроме этого, есть еще такие травмирующие агенты, как конфетти. На детских праздниках их часто массово выпускают в помещения. В такой ситуации надо попробовать, что называется, проморгаться. Если это не помогает, то промыть глаз водой. Но если что-то вам попало в глаз и вы чувствуете, что вас это беспокоит, обязательно нужно обратиться в кабинет неотложной помощи глазной больницы, – советует Евгения Молчанова.

Кабинет неотложной помощи функционирует в областной офтальмологической больнице им. В. П. Выходцева круглосуточно. Находится на первом этаже корпуса стационара на улице Лермонтова, 60 (вход с улицы Степной).