Омский врач рассказал о самой неприятной травме при катании с горок

Долгосрочные последствия компрессионного перелома могут серьезно навредить здоровью.

Фото: Freepik.com

Заведующий отделением детской травматологии-ортопедии БУЗОО «ГДКБ-3», врач-травматолог Максим Перфилов рассказал о самых распространенных травмах, которым подверждены дети в зимний период. Одна из таких – компрессионные переломы после катания на тюбингах.

– Зачастую они, скатываясь с горок, падают на ягодицы, тем самым возникает компрессия позвоночного столба, – говорит врач. – Ребенок поплакал, прошло пять минут, он встал, дальше побежал играть. Проходит день-два, дети начинают жаловаться родителям на боль в спине, а родители уже забыли или не знали, что была травма, и обращаются в приемное отделение либо травматологический пункт с жалобами. Начинаешь расспрашивать, и выясняется, что ребенок упал на горке. Так что взрослым надо быть внимательными к своим детям.

Врач-травматолог считает, что лучше кататься на специализированных спусках, такие горки установлены в парках, и там все продумано. Напротив, несанкционированные спуски таят в себе большую опасность.

Что касается катаний на коньках, то детям лучше использовать защиту конечностей. Также взрослым нужно научить их группироваться при падении.

– Если мы говорим про развлечения, связанные с катанием на коньках, и если ребенок не совсем устойчив и не занимается профессионально этим видом спорта, то тогда необходимо надевать налокотники и наколенники, потому что чаще всего обращаются с травмами именно этих локализаций. Нужно учить, как правильно падать, правильно группироваться при этом. Например, падение на прямую руку часто влечет за собой переломы лучевой кости в типичном месте, – предупреждает Перфилов.

Также зимой нередки обморожения. Их первый признак – пальцы, кончики ушей, носа теряют чувствительность.

– Может появляться ощущение покалывания, жжения, зуда. Конечность начинает бледнеть, теряет истинный, привычный свой цвет. Крайний случай – образование пузырей и потемнение конечностей. Растирать обмороженное место снегом, варежкой нельзя, потому что это влечет за собой риск занесения инфекции. Поэтому первое в помощи при обморожениях до оказания квалифицированной медицинской помощи – это постепенное согревание. Не совать руку в горячую воду или положить на батарею, в сухое тепло, – советует врач.

При ожогах Перфилов рекомендует держать место повреждения под холодной проточной водой более 15 минут и обратиться в ожоговый центр. Завершая тему новогодних неприятностей, врач предостерег омичей от подарков, которые не всегда безопасны. Например, маленьким детям нередко дарят конструкторы с мелкими деталями или с батарейками. Дети потом глотают эти батарейки.

– Батарейки литиевые, воздействие идет на слизистую, происходит поражение желудочно-кишечного тракта. Необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение, а не ждать, когда она сама выйдет. Как правило, достаточно ФГДС, чтобы извлечь батарейку и избежать каких-либо последствий, – отмечает врач.

То же самое нужно сделать при проглатывании ребенком мелких деталей конструктора, а именно вызвать скорую.