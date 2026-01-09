Не смотри на снег: омичей предупредили о неочевидной болезни глаз

Как бороться с распространенной проблемой среди туристов, рыбаков и лыжников.

Freepik

Омск называют солнечным городом, но интенсивный солнечный свет бывает опасен, причем зимой иногда даже больше, чем летом, заявила доцент кафедры офтальмологии Омского государственной медицинского университета, кандидат медицинских наук Евгения Молчанова.

– Снежная слепота – это болезнь, которая проявляется не только у путешественников в горах, но и у тех, кто любит находиться на открытом воздухе зимой, когда вокруг много белого яркого снега. По сути, это ожог глазного яблока, ожог роговицы, – отметила Молчанова. – При белом ярком снеге интенсивность ультрафиолетового излучения очень высокая.

Симптомы этого заболевания развиваются не сразу, сначала будет беспокоить слезотечение. Через несколько часов эти симптомы усугубятся, человек не сможет самостоятельно открыть глаза, у него будет выраженный блефароспазм.

– Человек не сможет находиться при каких-то источниках освещения, у него будет выраженное слезотечение, боль в глазах. Пострадавшему нужно оказать первую помощь, а именно надеть темные очки, увезти в темное помещение, можно сделать холодный компресс и обязательно обратиться за неотложной помощью, – сказала доцент ОмГМУ.

Кабинет неотложной помощи находится в областной офтальмологической больнице им. В. П. Выходцева и принимает круглосуточно. Обращаться нужно в кабинеты 16 и 17 на первом этаже корпуса стационара по улице Лермонтова, 60 (вход с ул. Степной).

Что касается профилактики снежной слепоты, то людям, долгое время находящимся на улице, рекомендуется пользоваться очками с маркировкой 400 UV – это значит, что через стекла не проходят все ультрафиолетовые лучи. Еще одно правило – очки должны быть более сферичной формы, то есть максимально плотно обтекать или прилегать к лицу. Еще хорошо, если линза будет оснащена функцией поляризации – это отсечение горизонтальных бликов от поверхности. Ну а лучшим средством защиты офтальмологи называют горнолыжную маску.