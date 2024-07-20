Общественное пространство будет обустроено в рамках федерального проекта, на это выделено более 8 млн рублей.

В райцентре Любинский началось строительство парка столетия Любинского района. Муниципалитет отметит свой юбилей 20 сентября. К этому времени на персечении улиц Почтовой и МОПРа должны обустроить новое общественное пространство.

Подрядчик установил арку у входной зоны, оборудовал декоративные уличные светильники, в будущем парке начались укладка тротуарной плитки и монтаж спортивного оборудования. Кроме того, в парке появятся пешеходные дорожки, велодорожка со специальным покрытием, будут установлены лавочки и урны. Также запланировано открытие детской игровой площадки, она появится в следущем году.

Строительство парка ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Из бюджета выделено более 8 млн рублей.