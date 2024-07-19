Омск-Информ
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·Политика

Евгений Лысаков заявил, что продолжит работать в прежнем качестве.

Глава Тарского района Евгений Лысаков высказался о своей вероятной отставке. Как ранее сообщал «Омск-информ», новым руководителем этого северного района может стать нынешний вице-мэр Омска Константин Книс.

Евгений Лысаков в комментарии редакции заявил, что информация не соответствует действительности.

– Это «утка». Продолжаю работать в должности главы и не планирую уходить в отставку. Константин Книс приезжал к нам на 430-летие Тары в составе делегации вместе с мэром Сергеем Шелестом, не более, – сказал Лысаков в комментарии «Омск-информу».

Полковник полиции в отставке Евгений Лысаков трудится в должности главы Тарского района с 18 ноября 2015 года.

Елена Ляхова
·Политика

Евгений Лысаков заявил, что продолжит работать в прежнем качестве.

Глава Тарского района Евгений Лысаков высказался о своей вероятной отставке. Как ранее сообщал «Омск-информ», новым руководителем этого северного района может стать нынешний вице-мэр Омска Константин Книс.

Евгений Лысаков в комментарии редакции заявил, что информация не соответствует действительности.

– Это «утка». Продолжаю работать в должности главы и не планирую уходить в отставку. Константин Книс приезжал к нам на 430-летие Тары в составе делегации вместе с мэром Сергеем Шелестом, не более, – сказал Лысаков в комментарии «Омск-информу».

Полковник полиции в отставке Евгений Лысаков трудится в должности главы Тарского района с 18 ноября 2015 года.

Елена Ляхова