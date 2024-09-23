Омск-Информ
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·Общество

Однако охотников за ягодой ждут грязь по щиколотку, визит змей или медведя.

Жители Знаменского и Тарского районов сообщают об огромном урожае клюквы. Информацию об этом распространяют в соцсетях опытные собиратели ягоды.

Местные жители предлагают желающим купить клюкву за 250 руб. за литр.

Корреспондент «Вести Омск» даже выехала в Тарский район для того, чтобы убедиться в богатом урожае. По словам коллег на месте, сборщика ягоды поджидает бездорожье, грязь по щиколотку и возможная встреча со змеями и медведем. Клюква обитает в труднопроходимой местности, поэтому следует заблаговременно подготовиться к грязи, болоту и возможности встретиться с лесными обитателями в лице змей или медведя.

·Общество

Однако охотников за ягодой ждут грязь по щиколотку, визит змей или медведя.

Жители Знаменского и Тарского районов сообщают об огромном урожае клюквы. Информацию об этом распространяют в соцсетях опытные собиратели ягоды.

Местные жители предлагают желающим купить клюкву за 250 руб. за литр.

Корреспондент «Вести Омск» даже выехала в Тарский район для того, чтобы убедиться в богатом урожае. По словам коллег на месте, сборщика ягоды поджидает бездорожье, грязь по щиколотку и возможная встреча со змеями и медведем. Клюква обитает в труднопроходимой местности, поэтому следует заблаговременно подготовиться к грязи, болоту и возможности встретиться с лесными обитателями в лице змей или медведя.