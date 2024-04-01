Страшную находку обнаружил единственный слесарь МУП «Знаменское ЖКХ», обслуживающий канализационные насосные станции и коллекторы.

Страшную находку обнаружил единственный слесарь МУП «Знаменское ЖКХ», обслуживающий канализационные насосные станции и коллекторы.

На севере Омской области, в Знаменском районе, жители многоквартирных домов не очень ответственно подходят к сохранности канализации. Нередко в систему водоотведения попадают предметы, которых там не должно быть.

Пластиковые пакеты, игрушки, крышки от канистр, предметы личной гигиены, использованные презервативы, продукты питания, стекло и прочий бытовой мусор – все это разнообразие регулярно находит в канализации единственный в районе слесарь МУП «Знаменское ЖКХ», обслуживающий канализационные насосные станции и коллекторы. Однажды ему пришлось вылавливать трупики новорожденных котят, сообщает знаменская газета «Вперед».

Подобное часто практикуется в сельской местности, но в основном животных топят в бочках и закапывают за огородом. Здесь котят безжалостно спустили в унитаз.