Раз в несколько месяцев женщина оставляет под дверью подъезда котят.

Омичи в соцсетях пожаловались на соседку, регулярно приносящую животных. За 4 месяца этого года омичка подкинула к подъезду дома на улице 2-й Поселковой уже 3 коробки с котятами. Местные жители предполагают, что она живет на соседней 4-й Заозерной улице.

Как утверждают соседи, женщина отказывается стерилизовать свою кошку, при этом оставляет новорожденных котят без еды и питья (они еще неспособны питаться самостоятельно и нуждаются в молоке), что угрожает их жизни. Закон не предусматривает принудительную стерилизацию домашнего животного, а найти новых хозяев для малышей непросто, сообщила новая хозяйка котят в телеграм-канале «Жесть Омска».

В этот раз кошка принесла пятерых котят, некоторым уже нашли новый дом. По всей видимости, хозяйка кошки не собирается менять ситуацию и спустя пару месяцев снова принесет под двери соседям мяукающее потомство.