Омск-Информ
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·Политика

Эксперты «Омск-информа» считают, что вероятность смены работы вице-мэром Омска высокая. 

Вице-мэр Омска, курирующий безопасность, Константин Книс в ближайшее время может начать карьеру в новом качестве. По данным инсайдеров «Омск-информа», бывшему главе УФСИН по Омской области, заместителю главы города предложат руководство одним из северных районов. Предположительно, это будет Тарский район.

– Кнису обещали пост главы одного из северных районов Омской области. Возможно, он станет руководить Тарским районом, – озвучил свой прогноз анонимный собеседник редакции, знакомый с ситуацией.

Отметим, что Константин Книс работает вице-мэром Омска с 20 февраля нынешнего года. На данный момент Тарский район возглавляет Евгений Лысаков. 

Елена Ляхова
·Политика

Эксперты «Омск-информа» считают, что вероятность смены работы вице-мэром Омска высокая. 

Вице-мэр Омска, курирующий безопасность, Константин Книс в ближайшее время может начать карьеру в новом качестве. По данным инсайдеров «Омск-информа», бывшему главе УФСИН по Омской области, заместителю главы города предложат руководство одним из северных районов. Предположительно, это будет Тарский район.

– Кнису обещали пост главы одного из северных районов Омской области. Возможно, он станет руководить Тарским районом, – озвучил свой прогноз анонимный собеседник редакции, знакомый с ситуацией.

Отметим, что Константин Книс работает вице-мэром Омска с 20 февраля нынешнего года. На данный момент Тарский район возглавляет Евгений Лысаков. 

Елена Ляхова