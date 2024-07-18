Женщина выходила из маршрутки № 344, не удержалась на скользкой от воды поверхности и при падении на асфальт пробила голову.

Выяснились подробности травмирования женщины на улице 70 лет Октября. Инцидент произошел вечером в среду, 17 июля. Первую помощь омичке, у которой была пробита голова, оказали выпускница ОмГМУ, руководитель команды по неотложной помощи Елена Крестникова и курсант Омской академии МВД Даниил Верхотуров.

Как оказалось, женщина упала на асфальт, когда выходила из салона маршрутки № 344. Пострадавшей 57 лет, она в тяжелом состоянии.

– В 20:00 напротив клиники «Ваш доктор» на улице 70 лет Октября выпала из маршрутного такси № 344 женщина 1967 г.р. Пострадавшая госпитализирована, находится в тяжелом состоянии, проводится проверка, – сообщили «Новому Омску» в региональном УМВД.

Судя по всему, выходившая из маршрутки пассажирка поскользнулась на мокрой поверхности. В среду в Омске выпало 157 % декадной нормы осадков.