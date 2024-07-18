Горожанка неизвестно каким образом находилась на земле в луже крови. Ей помогли прохожие, оказавшиеся представителями служб быстрого реагирования.

Накануне вечером 17 июля, в районе улицы 70 лет Октября на Левобережье на остановке омичка средних лет получила черепно-мозговую травму. Ее, лежащую на дороге возле остановки в луже крови обнаружили выпускница ОмГМУ, руководитель команды по неотложной помощи Елена Крестникова и курсант Омской академии МВД младший сержант полиции Даниил Верхотуров. Они-то и оказали горожанке первую помощь.

Подробности происшествия не известны. Пострадавшая, хоть и была в сознании, но рассказать, что с ней случилось не могла.

— Проходя мимо остановки, я увидела женщину, лежащую на земле в луже крови, и сразу подбежала к ней. Установить с ней контакт не удалось, ведь, несмотря на то, что она была в сознании, на мои вопросы она не отвечала. Осмотрев рану на ее голове, я пожалела, что вышла из дома без своей сумки, где у меня припасены перчатки и парочка бинтов. Я осмотрела женщину на наличие сопутствующих травм и контролировала показатели жизненных функций, — уточнила Елена Крестникова.

В свою очередь, Даниил Верхотуров совместно с очевидцами организовали поиск аптечки в ближайших пунктах, пока Елена оказывала помощь. Автомобильная аптечка была найдена, но к тому моменту скорая помощь уже приехала к месту происшествия.