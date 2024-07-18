Омск-Информ
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·Общество

Он не успел сделать велодорожку и скейт-площадку вовремя.
Сотрудники прокуратуры выявили нарушения при благоустройстве парка в Большеречье Омской области. Подрядчик не уложился в сроки.
Как сообщили в ведомстве, администрация городского поселения заключила контракт на благоустройство с ООО «Атлантис-2008». По условиям подрядчик должен был сделать беговую/велосипедную дорожку, скейт-площадку и детскую площадку до 30 июня, однако не сделал.
Прокурор района Николай Иконюк внес директору ООО «Атлантис-2008» и главе Большеречья представления и потребовал принять меры для устранения нарушений. Акты находятся на рассмотрении.
·Общество

Он не успел сделать велодорожку и скейт-площадку вовремя.
Сотрудники прокуратуры выявили нарушения при благоустройстве парка в Большеречье Омской области. Подрядчик не уложился в сроки.
Как сообщили в ведомстве, администрация городского поселения заключила контракт на благоустройство с ООО «Атлантис-2008». По условиям подрядчик должен был сделать беговую/велосипедную дорожку, скейт-площадку и детскую площадку до 30 июня, однако не сделал.
Прокурор района Николай Иконюк внес директору ООО «Атлантис-2008» и главе Большеречья представления и потребовал принять меры для устранения нарушений. Акты находятся на рассмотрении.