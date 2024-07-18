Омск-Информ
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·Общество

Мужчину в числе еще 95 бойцов обменяли на солдат ВСУ.
Вчера, 17 июля, состоялся российско-украинский обмен военнопленными. Как сообщает уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова, домой вернулись 95 бойцов, в том числе один омич.
К уполномоченному обратилась мать военнослужащего, которая узнала, что сына взяли в плен. Омбудсмен направила запросы к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, главе Российской делегации Международного комитета Красного Креста и руководителю военного следственного отдела Следственного комитета России по Омскому гарнизону с просьбой о помощи. В результате удалось включить омича в обменный список.
Военнослужащих доставили в Москву для лечения и реабилитации. Им оказывают и психологическую помощь.
·Общество

Мужчину в числе еще 95 бойцов обменяли на солдат ВСУ.
Вчера, 17 июля, состоялся российско-украинский обмен военнопленными. Как сообщает уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова, домой вернулись 95 бойцов, в том числе один омич.
К уполномоченному обратилась мать военнослужащего, которая узнала, что сына взяли в плен. Омбудсмен направила запросы к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, главе Российской делегации Международного комитета Красного Креста и руководителю военного следственного отдела Следственного комитета России по Омскому гарнизону с просьбой о помощи. В результате удалось включить омича в обменный список.
Военнослужащих доставили в Москву для лечения и реабилитации. Им оказывают и психологическую помощь.