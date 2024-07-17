Сотрудники разместили в соцсетях пост о плачевном положении на этом предприятии.

В паблике «Аварийный Омск» сегодня утром был опубликован пост от лица сотрудников АО «Омскоблавтотранс» – крупнейшего пассажирского автопредприятия региона. Работающие там люди рассказали о плачевном состоянии компании и потребовали увольнения гендиректора Дмитрия Михайлова. Он руководит «Омскоблавтотрансом» с осени 2023 года.

– С приходом нового гендиректора работа в организации становится все хуже и хуже. Зарплата, обещанная в объявлениях и в отделе кадров, не соответствует действительности – платят намного меньше, – говорится в сообщении. – Часы, за которые платят зарплату, сокращают, а фактически время работы остается тем же, постоянные штрафы, переработки из-за нехватки сотрудников, нарушения режима труда и отдыха водителей, автобусы они моют сами. Каких-либо доплат за выслугу лет, экономию топлива, безаварийность нет. Зарплата простых сотрудников ИТР, слесарей, кондукторов, мойщиков подвижного состава, перронных контролеров, диспетчеров низкая – поэтому многие вынуждены брать доплаты, выходить на подработки.

Также сотрудники указывают на плохое состояние ремонтной зоны, отсутствие необходимых расходных материалов и запчастей.

– В ремонтной зоне тоже дела обстоят не лучше – слесари увольняются, не желая работать за копейки. Запчасти, в частности автошины для автобусов, не закупаются, техобслуживание больших и средних автобусов не проводится уже несколько лет, только замена масел и срочный ремонт, – отмечает авторы поста.

Они требуют уволить гендиректора предприятия, провести проверку на соответствие занимаемой должности и квалификации всего высшего руководящего состава «Омскоблавтотранса», провести проверку по факту соблюдения трудового законодательства, соблюдения требований безопасности перевозок пассажиров, провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Министерство развития транспортного комплекса Омской области готовит ответ на заявление работников «Омскоблавтотранса».