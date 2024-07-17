Депутат Госдумы осмотрела сельские детсад и Дом культуры, а также обсудила с руководством Омского района ряд важных вопросов.

Накануне в Омском районе побывала депутат Госдумы Оксана Фадина. Работа началась с совещания, в котором приняли участие глава Омского района Геннадий Долматов, его замы, председатель райсовета, руководство ЗАО «Иртышское». Поднимались важные для муниципалитета вопросы. В том числе воспитание трудовой активности молодежи; совершенствование законодательства в сфере регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами; капремонт школ.

Далее Фадина посетила поселковые Дом культуры и детский сад. Сотрудники Дома культуры в поселке Омском провели для гостей небольшую экскурсию по монолитному, но требующему капремонта зданию. Сметная стоимость ремонтных работ порядка 35 млн рублей. В 2016 году за счет средств местного и районного бюджетов уже была выполнена замена кровли. Этому предшествовала полная замена системы отопления. В 2022 году проведен ремонт крыльца и двух пожарных выходов. В 2023-м – частичный ремонт электропроводки, замена газового котла, установка пластикового окна и санфаянса, косметический ремонт.

Следующим пунктом стал Ключевской детский сад. В общей сложности учреждение посещает 126 детей. Подготовлена смета на капремонт здания 1989 года постройки на сумму более 120 млн рублей. Запланированы работы на 2025 год. Ранее проводился плановый текущий ремонт, в том числе парапетов и кровли.

Оксана Фадина пообещала оказать всевозможное содействие в прохождении отборов на получение финансирования капитальных работ этих объектов.