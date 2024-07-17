Для качественного содержания города требуется 1840 единиц спецтехники, а по факту имеется только 710.

В ходе сегодняшнего отчета перед депутатами Омского горсовета мэр Сергей Шелест подробно остановился на деятельности бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Оно отвечает за уборку и содержание городских улиц.

Как сообщил градоначальник, Омск может получить 1 млрд рублей на покупку новой коммунальной техники для нужд УДХБ. Парк предприятия сильно изношен.

– Сегодня прорабатываем вопрос совместно с областным правительством о получении в рамках нацпроекта одного миллиарда рублей на техническое перевооружение УДХБ. Планируем приобрести подметально-уборочные и комбинированные дорожные машины, работающие на метане, – сказал Шелест.

Исходя из площади города, Омску требуется 1840 единиц техники, а в наличии только 710. Износ машин составляет 72 %. За прошлый год было куплено всего 23 единицы новой техники, что явно недостаточно.

Также УДХБ испытывает острый кадровый дефицит. На предприятии открыты около трехсот вакансий.

– Для привлечения инженерно-технического персонала, рабочих в прошлом году принят ряд важных решений, направленных на постепенное увеличение их зарплаты. Подчеркну: не административно-управленческому аппарату, а тем, кто убирает снег, ремонтирует дороги, ухаживает за зелеными насаждениями, – отметил мэр. – В январе их зарплаты были проиндексированы на 15 %. Сейчас средний размер заработка у рабочих составляет 53,5 тыс. рублей.

В ближайшее время планируется увеличить на 35 % оплату труда рабочих по содержанию дорог. Средства предполагается выделить в том числе из областного бюджета.