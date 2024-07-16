Ухудшение погоды привело к непростой ситуации на дороге.

Сегодня, 16 июля, в Омске произошло ухудшение погодных условий. После 18:00 город накрыл дождь. В это же время у большинства омичей закончился рабочий день, и они поехали домой.

Непростая ситуация в час-пик только усугубилась из-за дождя. Произошло снижение видимости, на дорогах появились лужи.

По данным сервиса «Яндекс пробки», к 18:30 на омских дорогах образовались 8-балльные пробки. Заторы появились на улицах Думской, проспекте Маркса, Гагарина, Герцена, Булатова, Фрунзе, Интернациональной, Орджоникидзе и на Фрунзенском мосту.