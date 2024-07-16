Омск-Информ
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·Общество

На торгах властям удалось сэкономить 2,6 млн рублей
Вчера омские власти подвели итоги конкурса на  инвентаризацию ливневой канализации в Омске и разработку ее электронной схемы. Заявки подали три компании, победитель снизил цену с 10,3 млн до 7,7 млн рублей.
Как сообщает «НГС55», победителем аукциона стало ООО «Сибпрофконсалт». Компания зарегистрирована в Тюмени.
Отметим, что ливневок в Омске не хватает, а существующие не всегда справляются с осадками. Из-за этого во время сильного дождя 11 июля несколько улиц, например Ленина, затопило.
·Общество

На торгах властям удалось сэкономить 2,6 млн рублей
Вчера омские власти подвели итоги конкурса на  инвентаризацию ливневой канализации в Омске и разработку ее электронной схемы. Заявки подали три компании, победитель снизил цену с 10,3 млн до 7,7 млн рублей.
Как сообщает «НГС55», победителем аукциона стало ООО «Сибпрофконсалт». Компания зарегистрирована в Тюмени.
Отметим, что ливневок в Омске не хватает, а существующие не всегда справляются с осадками. Из-за этого во время сильного дождя 11 июля несколько улиц, например Ленина, затопило.