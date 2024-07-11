Центральная улица города ушла под воду из-за мощного дождя, обрушившегося на Омск после обеда.

Центральная улица города ушла под воду из-за мощного дождя, обрушившегося на Омск после обеда.

Мощный дождь с градом, обрушившийся сегодня на Омск, затопил центральную улицу города – Любинский проспект. Из-за отсутствия ливневки исторический центр города ушел под воду в считанные минуты. Люди, находившиеся в магазинах и кафе, вынуждены идти по колено в воде либо, пока стихия сойдет на нет.

Такая ситуация повторяется каждый раз, когда выпадают сильные осадки. Вода топит заведения на первом и цокольном этажах Любинского проспекта. К 300-летнему юбилею города в 2016 году была проведена масштабная реконструкция улицы, однако ливневую канализацию тогда делать не стали. Результат налицо.