Омск-Информ
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·Общество

Стихия мощно накрыла город.

Сегодня, 11 июля, примерно в 16:45 в центре Омска начался ливень. Мощные потоки воды сопровождались порывами ветра и раскатами грома.  

Спустя непродолжительное время стихия разгулялась до состояния крупного града. По наблюдениям очевидцев, выпали градины размером с крупный горох или со среднюю дробь. Прохожие вынуждены были скрыться в ближайших зданиях – передвигаться в таких условиях было невозможно, да и видимость нулевая.

Сильный дождь продолжался в течение получаса, пока постепенно не пошел на убыль.

По данным синоптиков, осадки в Омске продлятся до конца дня.

Елена Ляхова
·Общество

Стихия мощно накрыла город.

Сегодня, 11 июля, примерно в 16:45 в центре Омска начался ливень. Мощные потоки воды сопровождались порывами ветра и раскатами грома.  

Спустя непродолжительное время стихия разгулялась до состояния крупного града. По наблюдениям очевидцев, выпали градины размером с крупный горох или со среднюю дробь. Прохожие вынуждены были скрыться в ближайших зданиях – передвигаться в таких условиях было невозможно, да и видимость нулевая.

Сильный дождь продолжался в течение получаса, пока постепенно не пошел на убыль.

По данным синоптиков, осадки в Омске продлятся до конца дня.

Елена Ляхова