Семья предпринимателей рассчитывает перебраться поближе к друзьям и избавляется от всей недвижимости.

Появились свежие подробности продажи магазина на проспекте Маркса, 22, что возле ТВЦ «Каскад». Ранее здесь располагался магазин одежды и обуви Baden.

Как пояснила «Омск-информу», обратившемуся под видом потенциального покупателя, представитель агентства недвижимости Ольга, торговую точку площадью 150 кв. м продает пожилая семейная пара. Предприниматели решили навсегда покинуть Омск и обосноваться в Москве. Дело осталось за малым – распродать всю недвижимость.

– Помещение магазина долгие годы находилось в собственности у супружеской пары предпринимателей. Сейчас они распродают всю недвижимость и планируют окончательный переезд в Москву. Там друзья, знакомые. Квартиру уже реализовали за 22 млн рублей, остался магазин, – просветила риелтор.

По ее словам, на торговую точку уже претендовали московские и казахстанские бизнесмены.

– Московские предприниматели рассчитывали открыть здесь магазин одежды. А казахстанцы думали выкупить под парикмахерскую. Но владельцы поставили сделку на паузу, потому что сначала решили продать квартиру, – рассказала сотрудница агентства недвижимости.

Она добавила, что на столь бойком месте у нового собственника объекта не будет проблем с покупателями. А присутствие наличных средств ускорит сделку и отодвинет всех потенциальных конкурентов.