Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Причина реализации торговой точки не озвучивается.

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже помещения в 150 квадратных метров на первом этаже на проспекте Маркса, 22, рядом с ТРЦ «Каскад». Ранее эти площади занимал магазин одежды и обуви Baden.

Представитель агентства недвижимости анонсировал удачное расположение объекта и комфортное ведение бизнеса.

– Месторасположение объекта настолько удачное, что позволяет вести комфортно свой бизнес (быстро и выгодно найдутся арендаторы). Документы готовы. Чистая продажа, – указано в объявлении.

Стоимость помещения оценивается в 34,5 млн рублей. В комментарии «Омск-информу» сотрудница агентства недвижимости не стала называть причину продажи столь коммерчески выгодного объекта.

·Экономика/Бизнес

Причина реализации торговой точки не озвучивается.

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже помещения в 150 квадратных метров на первом этаже на проспекте Маркса, 22, рядом с ТРЦ «Каскад». Ранее эти площади занимал магазин одежды и обуви Baden.

Представитель агентства недвижимости анонсировал удачное расположение объекта и комфортное ведение бизнеса.

– Месторасположение объекта настолько удачное, что позволяет вести комфортно свой бизнес (быстро и выгодно найдутся арендаторы). Документы готовы. Чистая продажа, – указано в объявлении.

Стоимость помещения оценивается в 34,5 млн рублей. В комментарии «Омск-информу» сотрудница агентства недвижимости не стала называть причину продажи столь коммерчески выгодного объекта.