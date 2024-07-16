Появилось соответствующее распоряжение губернатора Виталия Хоценко.

Сегодня, 16 июля, опубликовано распоряжение губернатора Виталия Хоценко о назначении Юрия Герасименко исполняющим обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. В этом качестве он приступит к работе с сегодняшнего дня. Судя по всему, окончательно утверждение в должности Герасименко произойдет в ближайшее время.

Герасименко трудится бизнес-омбудсменом с 2014 года, с того момента, как появился этот орган. На этот раз его кандидатуру выдвинул Омский областной Союз предпринимателей. Помимо Герасименко, на должность уполномоченного по правам предпринимателей никто не претендовал.

Раньше срок полномочий бизнес-омбудсмена составлял 5 лет. Но решением Заксобрания этот период сейчас сократили до года. Юрий Герасименко является полковником в отставке. В свое время он работал в структурах правоохранительных органов, затем преподавал в Омской академии МВД.